إعلان لائحتَي "بلدة عجلتون" و"مصداقية وتجدد" استعدادًا للانتخابات البلدية في عجلتون

أُعلن تشكيل لائحة "بلدة ​عجلتون​" استعدادًا للانتخابات البلدية المقبلة.

وأشارت اللّائحة في بيان، إلى "أنّها تأتي لتجسّد طموحات أهل عجلتون في التّغيير الإيجابي والعمل الإنمائي الفعّال، وهي تضمّ نخبةً من أبناء البلدة الّذين يجمعهم الإيمان بخدمة المصلحة العامّة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصيّة أو فئويّة. فريق متجانس يجمع بين الخبرة والطّموح، الالتزام والرّؤية"، لافتةً إلى أنّ "اللائحة تمثّل صوت النّاس، وهدفها العمل بشفافيّة ومسؤوليّة لخدمة كل فرد في بلدتنا عجلتون".

وتضمّ اللّائحة: الياس يوسف صفير، مارك خوسه غصن، سعد ميلاد بريدي، وليد كبريال أبي شاكر، الياس حبيب مدور، ميشال فيليب غانم، وليد فيليب صفير، الياس جميل خليفه، كاتي ميشال صليبا، رونالد أنطوان الزغبي، وائل أنطوان القسيس؛ وريان فكتور الهاروني.

على صعيد متّصل، أُعلن أيضًا تشكيل لائحة "مصداقيّة وتجدّد" في عجلتون، وتعهّد أعضاؤها بـ"العمل على تطوير البلدة وتحقيق تطلّعات أهلها"، مؤكّدين أهميّة "التّعاون والعمل الجماعي لصنع مستقبل أفضل لعجلتون".

والمرشّحون هم: كلوفيس كلوفيس الخازن، ناجي يونس صفير، نقولا حبيب المدور، ساريا رفيق أبي شاكر، رولف حبيب الزغبي، جورج سعد صفير، جو سليم غانم، كميل إدمون غصن، شربل إميل القسيس، الياس أمين مالك، الياس زخيا مراد؛ وأنطوان عبدالله الهاروني.