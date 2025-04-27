جدّد قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي، خلال لقائه رئيس بلديّة الرمادية إبراهيم روميه، في إطار الاجتماعات الدّوريّة مع السّلطات المحليّة، التزام القطاع الغربي اليومي بمراقبة الانتهاكات ودعم الجيش اللبناني، مؤكّدًا أنّ "تعزيز وجود الجيش في جنوب لبنان، يشكّل خطوةً مهمّةً نحو استقرار المنطقة".
بدوره، أشاد روميه بـ"العلاقات التّاريخيّة والممتازة بين بلديّة الرماديّة وقوّات "اليونيفيل"، مع الإشارة بشكل خاص إلى الكتيبة الإيطاليّة"، لافتًا إلى أنّ "السّكان بدأوا بالعودة تدريجيًّا إلى قراهم بعد العدوان الأخير، رغم أن بعض المواطنين لا يزالون يعيشون موقّتًا في مساكن مستأجَرة بسبب الأضرار الّتي لحقت بمنازلهم".
وأكّد "دعم مجتمع الرماديّة الكامل لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وللجهود الّتي يبذلها الجيش"، مشدّدًا على أنّ "وجود الجيش في جنوب البلاد يعزّز شعور المواطنين بالأمان". وركّز على أهميّة وجود قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "للتّخفيف من معاناة السّكان المحليّين".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل": تعزيز وجود الجيش بالجنوب خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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