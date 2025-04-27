الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 52243 قتيلا بعد تأكيد هوية مئات الضحايا

أعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة الحرب إلى 52243 قتيلا بعد أن تم التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين كانوا مدرجين سابقا على أنهم مفقودين قبل تأكيد مقتلهم".
واشارت الوزارة في بيان الى ان "تم إضافة 697 شهيدا في الإحصائية التراكمية للشهداء اليوم بعدما اكتملت كافة البيانات الخاصة بهم عبر اللجنة القضائية في وزارة الصحة المختصة بمتابعة ملف المفقودين".
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