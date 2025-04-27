"حماس": تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس خطوة مستنكرة جاءت استجابةً لإملاءات خارجية

توقّفت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، عند قرار اللّجنة التّنفيذيّة لـ"​منظمة التحرير الفلسطينية​" بالمصادقة على تعيين حسين الشيخ نائبًا للرّئيس، واعتبرته "خطوة مستنكرة، جاءت استجابةً لإملاءات خارجيّة، وتكريسًا لنهج التّفرّد والإقصاء، بعيدًا عن التّوافق الوطني والإرادة الشّعبيّة الفلسطينيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظّمة التّحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسّساتها، بدلًا من أن تكون مظلّةً جامعةً لنضال شعبنا وقواه الحيّة"، مشدّدةً على أنّ "أولويّة شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتّجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السّلطة إرضاءً لجهات خارجيّة".

ودعت "حماس"، الفصائل والقوى الفلسطينيّة كافّة إلى "رفض هذه الخطوة، والتّمسّك بإعادة بناء "منظّمة التّحرير الفلسطينيّة على أسس وطنيّة وديمقراطيّة، بعيدًا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبّر عن إرادة شعبنا ويخدم قضيّته العادلة".