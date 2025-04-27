"الأونروا": الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية

أكد المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية، حيث يواجه السكان أزمة غذاء ومياه ودواء غير مسبوقة".

وأشار إلى أن "ما يقارب من 3 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية منقذة للحياة تابعة للأونروا جاهزة للدخول إلى القطاع، لكن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض الحصار المشدد منذ أكثر من 50 يوما، مما يمنع وصول الإمدادات الضرورية".

وأوضح أن "مخزون المواد الغذائية في غزة قد نفد تماما، كما أن ثلث المستلزمات الطبية والإمدادات الصحية قد انتهت، في حين تعاني المنطقة من شح حاد في المياه الصالحة للشرب".