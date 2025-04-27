"تايمز أوف إنديا": البحرية الهندية أجرت بنجاح عمليات إطلاق للصواريخ المضادة للسفن في بحر العرب

أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بأن "البحرية الهندية أجرت بنجاح عمليات إطلاق للصواريخ المضادة للسفن في بحر العرب".

وذكرت البحرية الهندية في بيان، ان "سفن البحرية الهندية أطلقت نيران متعددة ناجحة مضادة للسفن لإعادة التحقق وإظهار استعداد المنصات والأنظمة والطواقم لضربة هجومية دقيقة بعيدة المدى".

واكد البيان، أن "البحرية الهندية تقف على أهبة الاستعداد للقتال بشكل موثوق به، ومستعدة مستقبلا لحماية المصالح البحرية للبلاد في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي حال".