زيلينسكي: قواتنا تواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته تواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية، في تناقض مع إعلان موسكو عن تحرير هذه المنطقة الحدودية بالكامل.

واشار زيلينسكي، الى أن "قواتنا تواصل عملياتها الدفاعية النشطة في المناطق المحددة في منطقتي كورسك وبيلغورود في روسيا".

وفي وقت سابق امس، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بانتهاء عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية".

هذا وهنأ بوتين "القوات الروسية التي ساهمت في تحرير كورسك"، لافتاً الى أن "مغامرة النظام الأوكراني في كورسك فشلت بشكل كامل".

ورأى أن "القضاء التام على العدو في كورسك يهيئ الظروف لنجاحات جديدة للجيش الروسي على جبهات أخرى، وخسائر كييف في مقاطعة كورسك ستنعكس حتمًا على كامل خط التماس".