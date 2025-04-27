اعلنت لجنة الصحة في البرلمان الإيراني "ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي في بندر عباس إلى 36".

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت على رصيف ميناء رجائي، حيث تمر 85 في المئة من البضائع الإيرانية.

ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يمر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها حوالى 650 ألف شخص. كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية.

وأعلنت السفارة الروسية في طهران، أنّ "سلطات روسيا أرسلت طائرات تحمل فرق إغاثة إلى إيران للمساعدة في مكافحة الحريق الذي اندلع في ميناء رئيسي بعد انفجار وقع السبت".

وذكرت السفارة الروسية في إيران في بيان، ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإرسال عدة طائرات بشكل عاجل، تحمل متخصصين من وزارة حالات الطوارئ الروسية"، مضيفا أنّ هذه الفرق "ستساعد في عمليات مكافحة الحريق في مرفأ الشهيد رجائي".