"النشرة": شكاوى عن رشاوى وابتزاز للناخبين في ضبية والداخلية تتحرك

علمت "النشرة" أنّ عددًا من أبناء بلدة ضبية قدّم شكاوى إلى وزارة الداخلية والبلديات، حول إقدام أحد المرشّحين إلى الانتخابات البلدية على توزيع "هدايا" ماليّة على عدد من أبناء البلدة، بمثابة رشاوى انتخابيّة، على رغم التّعليمات الصّادرة عن وزارة الدّاخليّة بمنع شراء الأصوات.
وجاء في واحدة من الشّكاوى، معلومات عن ضغوط يتعرّض لها عدد من أبناء البلدة نتيجة "رهن" منازلهم أو مكاتبهم لصالح المرشّح نفسه، ما يشكّل ابتزازًا واضحًا.
وعُلم أنّ وزارة الدّاخليّة تحرّكت للتّحقيق في هذه الشّكاوى.
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