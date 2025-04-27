شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: ثروتنا هو التطوير فى صحافتنا واستكمال حلمنا والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين والمرشح لمنصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي، إن انتخابات نقابة الصحفيين أصبحت في يد أعضاء الجمعية العمومية، ونحن قمنا بتجربة عمرها عامين وهي الآن بين أيدي أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح البلشى، خلال جولته بـ"الخليج 365"، التجربة التي بدأنها له رؤية، مشيرا إلي أنه علي المستوى الشخصي يراهن على أعضاء الجمعية العمومية ولديه ظن بأن يتم استكمال الحلم الذي بدء منذ عامين، مضيفا: "خططنا تتمثل في العمل علي إصلاح المهنة وثروتنا التطوير في صحافتنا لأنها كل ما نملك".

وشدد علي أهمية أن يكون الاجتماع بين جموع الصحفيين على أرضية المهنة، واصفا ذلك بالمكسب الكبير الذى يجب الحفاظ عليه"، مشددا على أن أي حديث عن محاولات لاستغلال النقابة أو اختطافها ليس سوى جزء من الدعاية الانتخابية، مؤكدًا التزامه الكامل بأن تبقى النقابة مفتوحة لكل أعضائها، مع تمثيل كافة الأطياف دون تمييز أو استثناء.



استاذ-أكرم-القصاص-يرحب-بالزميل-عمرو-بدر



الزملاء-في-اليوم-السابع-يستمعون-لرؤية-خالد-البلشي



الزميل-إيهاب-المنهدس-يرحب-بخالد-البلشي



الزميلة-رباب-فتحي-ترحب-بزيارة-خالد-البلشي



الزميل-كامل-كامل-يرحب-بالزميل-عمرو-بدر



الزميل-محمد-صبحي



جانب-من-الجولة



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(3)



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(10)



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(11)



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(12)



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(16)



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(18)



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(20)



جولة-خالد-البلشى-في-اليوم-السابع-(21)



حسين-يوسف-يرحب-بالاستاذ-خالد-البلشي



خالد-البلشي-مع-الزميل-أحمد-توفيق



خالد-البلشي-يعرض-رؤيته



علا-الشافعي-وخالد-البلشي-وعادل-السنهوري-وكامل-كامل-وعمرو-بدر



عمرو-بدر-خلال-جولته-في-اليوم-السابع