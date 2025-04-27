شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب العمال يواصل زياراته للأحزاب لتعزيز الوعى السياسى وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الاتحاد العام لشباب العمال برئاسة الأستاذ عبد العزيز سمير سلسلة زيارات ميدانية إلى الأحزاب السياسية، حيث جاءت رابع الزيارات إلى حزب حماة الوطن في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي، وبناء جسور التواصل بين شباب العمال والكيانات السياسية الفاعلة، وذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة لدعم التمكين السياسي للشباب.

استقبل حزب حماة الوطن وفدًا رفيع المستوى من اتحاد شباب العمال برئاسة السيد عبد العزيز سمير، وذلك في مقر الحزب، وعقد الجانبان جلسة حوارية موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في خدمة قضايا العمال والمواطنين.

شارك في اللقاء من جانب الحزب النائب اللواء دكتور طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن والوكيل الأول للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى،وبحضور النائب ميرال هريدى عضو مجلس النواب وبحضور المهندس محمد الحداد، أمين أمانة العمال المركزي بالحزب، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الأمانة .

خلال الجلسة، استعرض عبد العزيز سمير إنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية منذ توليه رئاسته، مؤكدًا على الدور الفاعل للشباب العامل في دفع عجلة التنمية.

كما تم بحث أهداف الحزب وأهداف الاتحاد المشتركة التي تصب في مصلحة المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والجهود المبذولة لتطويرها بما يخدم الشعب المصري.

وأكد الجانبان على أهمية الدور الإعلامي في إبراز قوة الاتحاد وتأثيره في الشارع المصري، كما تم التطرق إلى دور الحزب في تقديم الدعم للمواطن البسيط والعمل على تلبية احتياجاته بما يتماشى مع مصلحة الدولة.

وفي لفتة إنسانية، تحدث رئيس الاتحاد عن المبادرات التي يقوم بها الاتحاد لدعم مرضى السرطان بمستشفى 57357، والتي لا تقتصر على تقديم الهدايا بل تمتد إلى تعليمهم حرفًا يدوية لتشغيل وقتهم أثناء العلاج الكيميائي وتقديم الدعم النفسي لهم.

كما جرى نقاش حول أهمية كوادر المحليات ودورها الحيوي على أرض الواقع في تلبية احتياجات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، اتفق النائب اللواء دكتور طارق نصير والسيد عبد العزيز سمير على توقيع بروتوكول تعاون بين حزب حماة الوطن واتحاد شباب العمال، خاصة في مجالات الحرف اليدوية والإعلام وتمكين المرأة.

من جانبه، استعرض حزب حماة الوطن مبادرة "مراكز الأمل" التي أطلقها على مستوى الجمهورية، والتي تضم 100 مركز متخصص في تعليم الحرف اليدوية وتأهيل ذوي الهمم في القرى والمناطق الشعبية، ورحب الحزب بانضمام الاتحاد لهذه المبادرة وعقد بروتوكول تعاون مشترك لتحقيق أهدافها.

وقد ساد اللقاء جو من التفاهم والحرص المشترك على تفعيل التعاون بين الجانبين بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، وخاصة فئة الشباب العامل.

الاتحاد العام لشباب العمال

الاتحاد العام لشباب العمال