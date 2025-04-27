شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر إصدار لائحة قانون الرقم القومى الموحد للعقارات خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وتقضي المادة (12) من مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حسبما وافق مجلس النواب، بأن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.