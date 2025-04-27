شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب: كل خريجى الجامعات التكنولوجية هيلاقوا فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ومن جانبه، قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بالتوسع فى الجامعات التكنولوجية، متابعا:" سيتم إنشاء جامعات تكنولوجية فى كل ربوع الجمهورية، وهناك شرط بان يكون هناك شريك صناعي فى المحافظة التى يتم انشاء جامعة تكنولوجية بها، وهذا بدوره لضمان الحصول على فرص عمل وفقا للتخصص التكنولوجى فى الجامعة.

وتابع هاشم:" مفيش خريج جامعة تكنولوجية مش هيلاقى فرص عمل لخريجي الجامعات التكنولوجية فى كل التخصصات هيلاقو فرص عمل مناسبة ليهم".

ومن جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله، إن المنحة من المنح المفيدة على صعيد التعليم التكنولوجي، واختيار الجامعة اختيار موفق، مستائلا، عن اللاعبين المؤثرين داخل الدولة، حول من يصنع الوعى الداخلى، جامعة تكنولوجية تستوجب ضرورة أن يكون هناك إقناع للطلاب، مطالبا ضرورة الاهتمام بالنشء ليكون هناك توعية بالتعليم التكنولوجي.

وقالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إن التعليم التكنولوجى يحظى باهتمام، والصناعة مرتبطة ارتباط كبيرة به، وهناك حاجة فى التوسع فى الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل فى مختلف القطاعات، والوسع فى المنح فى هذا الصدد ومراعاة محافظات الصعيد، قائلة اتمنى مراعاة إنشاء جامعة تكنولوجية فى محافظ قنا ، إضافة للاهتمام بالتعليم الفنى.

ومن جانبه، قال النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام بالمنح من الأولى أن يكون فى محافظات جنوب الصعيد، هناك العديد من المصانع فى محافظات الصعيد فى حاجة لمزيد من الاهتمام بتوفير العمالة الماهرة المدربة.

وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب: أتمنى أن تدوم المنح فى جميع محافظات مصر، ربط التعليم الفنى والتكنولوجى بمتطلبات السوق المصري والتصنيع، والجلسات السابقة أكثر من منحة فى أوروبا ، واليوم شهادة أخرى من قارة آسيا نجاح للحكومة والدولة المصرية، الحكومة الذكية، هناك دعم للدولة المصرية، نتمنى المزيد من المنح".