رئيس وزراء كندا يعرب عن "حزنه" إزاء حادث الدهس في فانكوفر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "بالغ حزنه" بعد أن اصطدمت سيارة بحشد في مهرجان فلبيني بمدينة فانكوفر غربي البلاد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت (التوقيت المحلي)، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين. وكتب كارني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أشعر بحزن عميق لسماع نبأ الأحداث المروعة التي شهدها مهرجان لابو لابو في فانكوفر في وقت سابق من هذا المساء". وأضاف كارني: "أتقدم بأحر التعازي لأحباء القتلى والجرحى، وللجالية الفلبينية الكندية، ولكل سكان فانكوفر. جميعنا نشارككم الحزن".