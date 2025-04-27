بيسكوف: العمل على حل الوضع في أوكرانيا مستمر لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "العمل على حل الوضع في أوكرانيا مستمر، لكن لا يمكن إجراؤه بشكل علني".
واشار في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، الى أن "العمل مستمر، لا يمكن تنفيذ العمل في شكل علني، بل يمكن تنفيذه فقط في صيغة سرية (غير معلنة)"، موضحا أن "فهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا يتوافق إلى حد كبير مع موقف روسيا".
وفي وقت سابق، وصف ترامب، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها سخيفة".
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