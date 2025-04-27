رئيس الوزراء القطري: الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب

أكد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة من أجل إعادة الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أن حركة حماس أكدت مرارًا استعدادها لإعادة جميع الاسرى. كما شدد على أن الأحاديث المتعلقة بوقوف قطر وراء مظاهرات الطلاب في الولايات المتحدة هي مجرد "هراء"، مشيرًا إلى أن علاقة قطر بالجامعات الأميركية محصورة مع المؤسسات التعليمية في الدوحة فقط.

وأشار إلى أن أي تمويل تقدمه قطر للمؤسسات التعليمية أو البحثية يتم بشفافية وضمن معايير معلنة أمام الجميع. وأكد أيضًا أن دولة قطر، المحبة للسلام، قد لعبت أدوارًا مهمة في وساطات متعددة.

كما لفت إلى أن قطر تعمل مع جمهورية مصر العربية كفريق واحد منذ بداية الأزمة في غزة، وأن التواصل مستمر بين البلدين. وتطرق إلى الحملة الإعلامية التي شنت ضد قطر في إسرائيل، مؤكدًا أن عقود قطر مع شركة اتصالات أميريية تهدف إلى مواجهة هذه الحملة.

وأفاد ال ثاني الى أن قرار قطر بتعليق دورها في المفاوضات في أيلول الماضي كان بهدف وقف الاستفزاز ضدها، مضيفًا أن هناك بعض التقدم في مواقف الأطراف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد أن "الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب".