9 قتلى حصيلة حادث دهس في مدينة فانكوفر بكندا والشرطة استبعدت ان يكون حادثا ارهابيا

أعلنت الشرطة الكندية "مقتل تسعة أشخاص في حادث دهس في مهرجان فيليبيني في مدينة فانكوفر".

واشارت الشرطة بعيد استبعادها وجود دافع "إرهابي"، الى أن "حتى الآن، نؤكد مقتل تسعة أشخاص بعدما دهس رجل حشدا من الناس بمركبته الليلة الماضية في مهرجان لابولابو. نتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من هذا الحادث المأسوي".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة فانكوفر أنها تستبعد "في الوقت الراهن أن يكون السائق الذي صدم بسيارته حشدا في المدينة في وقت سابق الأحد، أراد ارتكاب هجوم إرهابي".

وقالت "في الوقت الراهن، نحن مقتنعون أنّ هذا الحادث لم يكن عملا إرهابيا".