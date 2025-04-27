أعلنت الشرطة الكندية "مقتل تسعة أشخاص في حادث دهس في مهرجان فيليبيني في مدينة فانكوفر".
واشارت الشرطة بعيد استبعادها وجود دافع "إرهابي"، الى أن "حتى الآن، نؤكد مقتل تسعة أشخاص بعدما دهس رجل حشدا من الناس بمركبته الليلة الماضية في مهرجان لابولابو. نتقدم بخالص التعازي لجميع المتضررين من هذا الحادث المأسوي".
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة فانكوفر أنها تستبعد "في الوقت الراهن أن يكون السائق الذي صدم بسيارته حشدا في المدينة في وقت سابق الأحد، أراد ارتكاب هجوم إرهابي".
وقالت "في الوقت الراهن، نحن مقتنعون أنّ هذا الحادث لم يكن عملا إرهابيا".
كانت هذه تفاصيل خبر 9 قتلى حصيلة حادث دهس في مدينة فانكوفر بكندا والشرطة استبعدت ان يكون حادثا ارهابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.