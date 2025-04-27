أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن لا وجود لأي شحنة ذات استخدام عسكري في ميناء رجائي. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية بهذا الخصوص هي جزء من عملية نفسية ينفذها العدو.

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: لم تكن هناك أي شحنة ذات استخدام عسكري في ميناء رجائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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