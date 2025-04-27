المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: حداد عام بإيران غدا على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي في بندر عباس

اعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، عن "حداد عام في إيران غدا الاثنين على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي في بندر عباس".

وارتفع عدد القتلى جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أكبر ميناء تجاري في إيران السبت، إلى 28 شخصا بينما أُصيب أكثر من ألف آخرين بجروح، وفق حصيلة جديدة صادرة الأحد، فيما تمت السيطرة على الحريق المندلع في المكان من دون إخماده.

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت على رصيف ميناء رجائي، حيث تمر 85 في المئة من البضائع الإيرانية.

ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يمر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها حوالى 650 ألف شخص. كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية.