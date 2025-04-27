أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل- المسلك الشّرقي، من أمام "سوبرماركت جبيل" باتّجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من السّاعة 7:00 من تاريخ 2025-04-28 لمدّة يومين؛ بحيث سيتمّ إغلاق أحد المسارب في خلال تنفيذ الأعمال".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إغلاق أحد مسارب المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل اعتبارًا من الغد بسبب أعمال تزفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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