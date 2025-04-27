إعلان لائحة "الأمل والعمل" البلدية برئاسة بشير الياس في ميفوق- القطارة

أُعلن في بلدة ​ميفوق​- القطارة، تشكيل لائحة "الأمل والعمل"، برئاسة بشير طانيوس الياس، الّتي تحمل شعار "مشروع ميفوق- القطّارة 2025- 2031"، لخوض ​الانتخابات البلدية​.

وأشار الياس في كلمته، إلى أنّ "ميفوق- القطارة مساحة صغيرة على مستوى الوطن لكنّها كبيرة جدًّا على مرّ التّاريخ، إن بإرثها الدّيني أو بثروتها البشريّة والإنسانيّة، أو كفاءات أبنائها من الأجداد إلى الآباء ومن ثمّ إلى الأبناء"، لافتًا إلى أنّ "لميفوق- القطارة حق علينا أن نكافح ونناضل من أجل النّهوض بها".

وركّز على أنّ "أهدافنا تصبّ في العمل على تطوير قطاع التّعليم في البلدة، تأمين أبسط حقوق النّاس من كهرباء وماء وبيئة نظيفة، وللصّحة حيّز كبير وستكون جهودنا للمستشفى الحكومي استثنائيّة"، موضحًا أنّ "البداية من تطوير المستوصف والعيادة النّقالة وسيّارة الإسعاف، كما أنّ قطاع السّياحة والضّيافة سيزدهر وستتحوّل ميفوق إلى مهرجانات ونشاطات ثقافيّة وسياحيّة على مدى العام. فمن له هذا القدر من الكنائس له بركة فوق العادة".

وشدّد على أنّ "بيئتنا ستعبّر عن ثقافتنا نحن أهل ميفوق أهل الأرض والطّبيعة، وكذلك زراعتنا الّتي سنجوب العالم بمنتجاتها، ولحل الأراضي حصّة الأسد، وعنه تكلّمنا كثيرًا وأتى وقت الأفعال".

وتضمّ اللّائحة إلى الياس: نهاد يوسف خليفة، داني نسيم مارون، لوريدانا فادي فرنسيس، كريستيان سمير نون، بيتر الياس الحشاش، اندريه فؤاد الحشاش، روني ميشال سعاده، نهرا واكيم العبدالله الحاج بطرس، جورج ريمون عساف، فريد مالك سليمان وريشار طانيوس سلامه.