الجيش: توقيف 4 مواطنين في إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت قيادة الجيش، في بيان انه "من إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش 3 مواطنين وفقًا لما يلي: "توقيف المواطنَين (ع.ر.) و(خ.ر.) عند حاجز فيسان - الهرمل لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وضبْط كمية من المخدرات. توقيف المواطن (ا.م.) عند حاجز القاسمية – صور وضبْط مسدس حربي دون ترخيص".
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البحصاص – طرابلس، المواطن (ه.ا.) لتورّطه في إشكال وإطلاق النار عام 2023 ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخَرَين.
ةسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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