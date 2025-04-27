هاشم: لبنان يدفع ضريبة مشروع اعادة تركيب خارطة جديدة بالسياسة او الجغرافية خدمة للإسرائيلي

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "استهداف العدو الاسرائيلي اليوم احد ابناء منطقة العرقوب وسقوطه شهيدا تأكيد على الطبيعة العدوانية الهمجية للكيان الصهيوني الذي ما زال يضع وطننا في دائرة استهدافاته، ويبين مدى تنصله من القرارات والمواثيق والقيم الدولية وعدم التزامه باتفاق وقف النار، وهذا ما يضع الراعاة الدوليين امام مسؤولياتهم حيث اثبتت الاعتداءات الاسرائيلية وغض الطرف عن ارتكاباته بمثابة الشراكة الكاملة لاعطاء العدو الصهيوني دورا على مستوى المنطقة".
واشار الى أن "لبنان يدفع ضريبة مشروع اعادة تركيب خارطة جديدة في السياسة او الجغرافية خدمة للاسرائيلي، واخضاع حلفائه للعمل على تأمين مصالح مشتركة وهذا ما يدفعنا للتفتيش عن عوامل حماية وطننا وتحصينه في ظل ما يخطط للمنطقة".
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