حزب الله معزيا خامنئي وبزشكيان: نقف الى جانب الشعب الايراني الأبي ‏والمعطاء

تقدم حزب الله في بيان من "مرشد الثورة الاسلامية في ايران، السيد علي الخامنئي ومن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، ومن الحكومة والشعب الايراني، بأحرّ التعازي والمواساة، جراء الحادث الأليم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، وأدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد كبير من الجرحى.".
واضاف :"إننا إذ نعرب عن تضامننا العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووقفونا إلى جانب شعبها الأبي والمعطاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز من كل سوء".
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