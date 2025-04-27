حزب الله معزيا خامنئي وبزشكيان: نقف الى جانب الشعب الايراني الأبي ‏والمعطاء

تقدم حزب الله في بيان من "مرشد الثورة الاسلامية في ايران، السيد علي الخامنئي ومن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، ومن الحكومة والشعب الايراني، بأحرّ ‏التعازي والمواساة، جراء الحادث الأليم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس، ‏وأدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد كبير من الجرحى.".

واضاف :"إننا إذ نعرب عن تضامننا العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووقفونا إلى جانب شعبها الأبي ‏والمعطاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء ‏العاجل، وأن يحفظ الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز من كل سوء".