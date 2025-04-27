شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": إقرار تشريع الرقم القومى الموحد للعقارات لحظة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار المجلس لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل أحد أهم العلامات المضيئة واللحظات الفارقة للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والمناقشة من حيث المبدأ.

وتابع الفيومي: "المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي ودور الانعقاد الخامس ناقش وأقر مشروعات قوانين كثيرة ومهمة جدا، وإضافة للمواطن المصري والدولة، وأشكر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية على دوره في إدخلا التعديلات على قانون العمل في الجلسة الأخيرة لمناقشته".

وأشار إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تشجيع الاستثمار، وأوضح أن مشروع قانون العمل سيخلق علاقة عمل محترمة بين صاحب العمل والعامل في مصر، ويشجع الاستثمار.

من جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان: "أشكر المجلس على موافقته على مشروع القانون وسعدنا بكل التعديلات، وأوجه الشكرللنائب محمد الفيومي ولجنة الإسكان، على الجهد الكيبر المبذول، وسيكون هناك تعاون كبير بيننا فيما يخص آليات تطبيق هذا القانون بعد صدوره".