جهود مصرية متواصلة وسط تعثر مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن إسرائيل رفضت مقترحًا بهدنة مؤقتة في قطاع غزة، مؤكدة تمسكها بحسم ملف سلاح حركة حماس، في وقت يواصل فيه الوسطاء الإقليميون جهودهم لمنع انهيار المفاوضات الجارية.

وقالت المصادر إن المشاورات بين الوسطاء تتركز حاليًا على إمكانية التوصل إلى هدنة قصيرة الأمد في حال تعثرت المفاوضات بشأن صفقة التبادل، في محاولة لاحتواء التصعيد وحماية المدنيين.

وفي السياق ذاته، طالبت القاهرة حركة حماس بتقديم ملف كامل ومفصل حول وضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك مطلع شهر مايو.

بدورها، أبلغت حماس الوسطاء بأنها ترى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بشكل فوري لضمان سلامة الأسرى، مؤكدة أن مشاوراتها تتركز على التوصل إلى صفقة شاملة تشمل التهدئة وتبادل الأسرى.

وفد قيادي من حركة حماس يغادر القاهرة

وفي وقت سابق، غادر وفد قيادي من حركة حماس، القاهرة، عقب جولة من المحادثات والمشاورات المكثفة مع مسؤولين مصريين، تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وترأس الوفد القيادي عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش، وضم في عضويته عددا من قيادات حماس.

وناقش الجانبان رؤية الحركة للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتسهيل الإغاثة وإعادة الإعمار في القطاع.