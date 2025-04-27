طقس ربيعي معتدل ومستقر يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون المعدلات الموسمية

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرتها الصباحية بأن الطقس ربيعي معتدل ومستقر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، على أن يتحول الطقس يوم الأربعاء إلى ربيعي متقلب محلياً.

وبحسب المصلحة، الطقس المتوقع ليوم الأحد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع تشكّل ضباب على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر، بينما تستقر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل وترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، لتصبح فوق معدلاتها الموسمية. أما يوم الإثنين، فيكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل فتلامس معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، بينما تتخطاها على الجبال وفي الداخل.

وفي يوم الثلاثاء، يُتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى تكوّن ضباب كثيف بدءًا من مستويات منخفضة، وقد تسوء الرؤية أحياناً، كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في شمال البلاد، مع نشاط للرياح أحياناً. أما يوم الأربعاء، فسيشهد غيماً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار، تنشط الرياح بدءًا من بعد الظهر، ويتشكل الضباب، وتتكاثف الغيوم خلال الليل، لتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة في شمال البلاد.