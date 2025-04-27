قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في رأس بعلبك ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمود غنام (مواليد العام 1988، سوري)، الذي فقد الاتصال به مساء تاريخ 24-4-2025 علما أنه من سكان منطقة رأس بعلبك.

ودعت المديرية الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر رأس بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 210019- 28 للإدلاء بما لديهم من معلومات"