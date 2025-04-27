الخطيب: علينا أن نحمي تاريخنا وثقافتنا ونقف في مواجهة محاولات التفريق والتقسيم

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في كلمة له خلال رعايته حفل افتتاح معرض الكتاب العربي العاشر في فرع الجامعة الإسلامية في لبنان في صور، أن "الثقافة هي التي تقاتل وان المقاومة ثقافة ومعرفة وفعل إنساني لاستمرار الحياة في مواجهة اعداء الحياة". واشار الى ان كل ثقافة تبتعد عن القيم الإنسانية وتعاندها هي ثقافة تميت الحياة وتقطع الصلات بين المجتمعات كافةَ، وان معرض الكتاب اليوم هو معرض حياة لنا من أجل أن نقرا ونفهم ونتدبر،

ودعا الخطيب إلى القراءة والتدبر والتفكر وعدم الأخذ بالثقافة السطحية التي تنشرها بعض وسائل الاعلام و مواقع التواصل, والمطلوب هو أن تكون ثقافتنا عميقة وهذه الدعوة نوجهها الى النخب الثقافية ولاسيما ان الحرب الثقافية هي الأساس والأهم ، ونحن في لبنان جميعا نحمل نفس الثقافة والتاريخ، و علينا أن نحمي تاريخنا وثقافتنا ونقف في مواجهة محاولات التفريق والتقسيم وان نشدد على ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك.