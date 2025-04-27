قوى الأمن: توقيف عصابة نفذت عمليّات سلب مئات آلاف الدولارات بقوة السلاح في ساحل علما وأنطلياس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لملاحقة عصابات السرقة والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، أقدم بتاريخ 31-3-2025 ثلاثة أشخاص مجهولين على سلب أحد المواطنين مبلغًا قدره 150 ألف دولار أميركي بقوة السلاح، بعد أن استدرجوه احتيالًا إلى أحد الفنادق في محلة ساحل علما، حيث عمدوا إلى تكبيل يديه ورجليه بواسطة شريط لاصق، ثم فرّوا إلى جهة مجهولة. كما أقدم بتاريخ 8-4-2025 ثلاثة مجهولين على سلب أحد المواطنين مبلغًا قدره 350 ألف دولار أميركي بقوة السلاح، في محلة أنطلياس، بعد استدراجه احتيالًا لشراء عملة رقمية، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن الأوامر أعطيت لكافة القطعات لكشف الفاعلين وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في الموقعين المذكورين، وبعد المتابعة التقنية والاستعلامية، تبين أن منفذي العمليتين ينتمون إلى العصابة نفسها، وتم تحديد هوية أفرادها، ومن بينهم (م. ح. ح. مواليد 1983، لبناني) و(ع. ع. مواليد 1980، لبناني).

وأشارت إلى أنه بتاريخ 24-4-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الأول في بيت شاما، والثاني في محلة غاليري سمعان، بعملية متزامنة وخاطفة، حيث اعترفا خلال التحقيق معهما بتنفيذ عملية السلب بالاشتراك مع آخرين وتقاسم المبالغ المسروقة. كما أوقف السمسار المتورط معهما في استدراج الضحيتين، ويدعى (م. ح. مواليد 1961، لبناني)، بتاريخ 25-4-2025، واعترف بما نسب إليه.

وختمت بأن المقتضى القانوني أجري بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ على توقيف باقي أفراد العصابة.