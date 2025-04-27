شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نبيلة مكرم: فخورة بمؤسسة أبو العينين كأحد أعمدة العمل المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن فخرها واعتزازها بوجود مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي ضمن مظلة التحالف الوطني، مؤكدة أنها من أبرز المؤسسات الفاعلة في العمل المجتمعي التنموي، التي ساندت جهود الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالية مؤسسة أبو العينين بيوم المرأة والأم المثالية، بحضور السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأكدت مكرم أن المؤسسة كانت دائمًا في طليعة المشاركين في مبادرات التحالف، بدءًا من “كتف في كتف” و”إيد واحدة”، مرورًا بالقوافل الإغاثية لغزة، وصولًا إلى مواسم رمضان والعيد والمولد النبوي الشريف.. التي تتميز فيها المؤسسة.

وقالت السيدة سمية أبو العينين خلال كلمتها، إن المؤسسة تسير على نهج راسخ منذ أكثر من أربعين عامًا، يركز على تمكين المرأة بشكل متكامل؛ اقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا. مشيرة إلى أن برامج المؤسسة تشمل التدريب المهني، والدعم المالي، والتسويق، في إطار رؤية تنموية مستدامة تستهدف بناء أسر قوية ومجتمعات أكثر استقرارًا.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد كبير من السيدات البطلات المعيلات والأمهات المثاليات، وذلك تقديرًا لدورهن في تربية الأجيال وتحمل المسؤولية كبطلات تحملن المشقة وقمن بإعالة أسرهن وكافحن وحدهم امام مصاعب الحياة وفي مقدمتهن أمهات شهدائنا الأبرار الصابرات المحتسبات ومحاربات السرطان ، ومنهم أم مصابة بالمرض الخبيث ومعها أربع أبناء مصابون بنفس المرض شفاهم الله وعافاهم.. كما تم توزيع عشرات المشروعات الصغيرة على سيدات معيلات، بعد تأهيلهن وتدريبهن، دعمًا لجهود التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتخللت الاحتفالية إقامة معرض للمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية، من إنتاج المستفيدات من برامج التدريب والتمكين بالمؤسسة، في مشهد يعكس النتائج الحقيقية للاستثمار المجتمعي في قدرات المرأة المصرية .

السفيرة نبيلة مكرم خلال مشاركتها في احتفالية مؤسسة أبو العينين

السفيرة نبيلة مكرم خلال مشاركتها في احتفالية مؤسسة أبو العينين

السفيرة نبيلة مكرم خلال مشاركتها في احتفالية مؤسسة أبو العينين