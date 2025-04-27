شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: قانون الرقم القومى الموحد للعقارات نقلة نوعية فى مجال العقار والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، سيكون بمثابة نقلة نوعية فى مجال العقارات في مصر .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يعمل على إعادة وجه مصر الحضاري، وسيقضي على العشوائيات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لصالح المواطن المصري، لافتا إلى أن المنازل كلها كانت مرقمة في مصر، وكان لدينا أعمال درامية تحمل أسماء عقارات مثل الفيلم المصري العظيم المنزل رقم 13، مؤكدا أن هذا القانون سيكون علامة مضيئة.

وكشف النائب علاء عابد، أن القانون يمثل إرادة حقيقية لدي الدولة لعودة مصر لوجهها الحضاري الجميل، و بمثابة خطة نبدأ بها الجمهورية الجديدة، ويكون لدينا قاعدة بيانات عقارية متكاملة نستطيع أن نعمل تسويق حقيقي للثروة العقارية في مصر وهو أمر فى غاية الأهمية .