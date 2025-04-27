شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب مهنئا بعيد تحرير سيناء: تشهد تنمية غير مسبوقة بآخر 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء.

وقال "العوضي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إنه بعد تحرير الأرض، بدأت مصر معركة جديدة ضد الإرهاب، تكللت بجهود القوات المسلحة والشرطة وبدو سيناء، لتبدأ فترة تنموية غير مسبوقة تشهدها أرض سيناء خلال الـ10 سنوات الماضية من تعمير وتنمية.

كما وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية إلي شهداء مصر من أجل عودة أرض سيناء إلي حضن الوطن.

جدير بالذكر أن هذه الكلمة جاءت علي هامش مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وتكمن أهميته في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.