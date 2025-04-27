عزالدين: المقاومة ركيزة أيّ سياسة دفاعية ويّ إستراتيجية شاملة على مستوى أمن الوطن

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أن "لبنان يصبح قويا بوحدته، بتفاهمه، بقوة مقاومته، ليس هذه المقولة الإسرائيلية أن لبنان قوته بضعفه، لأن هذا الإسرائيلي الذي كان يعنقد أن لبنان لا يحتاج إلى قتال، إلى مواجهة، إلى عسكر، يكفي أن نرسل له فرقة موسيقية لتسيطر على لبنان هذه النظرة الإستعلائية هذه نظرة الإستكبار التي كان ينظر إليها هذا العدو".

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني في بلدة بنعفول، سأل عز الدين :"لماذا الأميركي يصر على طرح نزع السلاح؟ ولماذا الإسرائيلي يسعى بكل قدراته وإمكانيته من أجل الوصول إلى هذا الفعل؟ ولماذا بعض أدوات المشروع الأميركي والإسرائيلي في الداخل يصرون على هذا العمل وعلى هذا الفعل ويحرصون ويراهنون على أن يصل الأمر لننهي سلاح المقاومة؟ ولماذا يندفعون بعض الأحيان أكثر من العدو نفسه؟ يندفعون كرأس حربةٍ وكأولوية في هذا الوطن على سائر حاجات الناس وقضايا ومصالح الوطن العليا يندفعون ليراهنوا على إنهاء ونزع هذا السلاح الذي شكل قوة للبنان على مدى ثلاثين سنة - ثلاث عقود من الزمن".

واضاف :"في عام ١٩٨٢ أين كانت إسرائيل؟ وصلت إلى بيروت واحتلت العاصمة، ثلاثة أشهر من الحصار، حررنا ودفعناها إلى الخلف حتى صارت على الشريط بعد ١٨ سنة من القتال والتضحيات، من المقاومة الإسلامية وحركة أمل والحركة الوطنية وكل القوة التي قاتلت وناضلت في سياق مشروع تحرير لبنان"، متسائلا :"إذًا اليوم هذا الهدف لأجل ماذا؟ هو من أجل إضعاف لبنان والقضاء على نقاط القوة والقدرة التي يمتلكها لبنان ولإسقاط المقاومة التي هي من موقع الوطنية التي حمت لبنان وسيادة لبنان وتراب لبنان وشعب لبنان بكل طوائفه وتنوعاته الثقافية والسياسية والطائفية .

وتابع :"حسناً فعل رئيس الجمهورية الذي كان حكيماً عندما تحدث أن سلاح المقاومة أو نزع السلاح لن يكون إلّا بالتفاهم و الحوار و هذا منطق الأمور و هذة شجاعة للرئيس عندما أجاب بإدارة موضوع السلاح سلاح المقاومة الذي يختلف جوهرياً عن سلاح المليشيات و يختلف جوهريا أن المقاومة هي جزء لا يتجزء بل المقاومة هي ركيزة اي ​سياسة​ دفاعية يعتمدها لبنان و هي ركيزة لأيّ استراتيجية شاملة على مستوى أمن الوطن والامن القومي للبنان".