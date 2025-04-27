وزير الزراعة: الأضرار الزراعية تُقدّر بحوالي 120 مليون دولار ولم يتم بعد تحديد خسائر القطاع بالكامل

دعا وزير الزراعة، نزار هاني في حديث تلفزيوني، المزارعين في جبل لبنان إلى التسجيل في السجل الزراعي، موضحًا أن هذا السجل يسهل العمل الزراعي في لبنان ويساهم في تنظيم العمل مستقبلاً، مما يتيح تحديد الأمور بدقة للجهات الداعمة، مؤكدا ان "السجل الزراعي يعد قاعدة بيانات هامة لتنظيم القطاع الزراعي".

في سياق آخر، أكد وزير الزراعة أن زيت الزيتون متوفر بكميات كبيرة هذا العام وبأسعار مقبولة، مشيرًا إلى أن استهلاكه المحلي يدعم القطاع الزراعي بشكل كبير.

وأشار الوزير إلى أن عملية أخذ العينات من التربة في المناطق الجنوبية مستمرة، مطمئنًا المواطنين بأن كميات الفوسفور في التربة ليست كبيرة، بينما أبدى قلقه من وجود المعادن الثقيلة في بعض المناطق.

وفيما يخص الأضرار التي خلفتها الأحداث الأخيرة، أكد هاني أن الأضرار الزراعية تُقدّر بحوالي 120 مليون دولار، ولم يتم بعد تحديد خسائر القطاع بالكامل.