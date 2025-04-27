رئيس الوزراء الهندي: مرتكبو هجوم باهلغام في كشمير سينالون العقاب المناسب

دان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجوم الذي استهدف باهلغام في كشمير، مؤكدًا أن مرتكبي ومدبري الهجوم سينالون العقاب المناسب. وأضاف مودي أن أعداء الهند وكشمير لم يكونوا سعداء بعودة السلام إلى المنطقة، وأنهم يسعون إلى تدمير كشمير مرة أخرى.

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