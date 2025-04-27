المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في إيران: حسب تقارير أولية لا علاقة لحادث ميناء رجائي بأنشطة قطاع الدفاع لدينا

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في إيران، أنه "حسب تقارير أولية لا علاقة لحادث ميناء رجائي بأنشطة قطاع الدفاع لدينا".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شركة أمبري الأمنية قولها إن حريق ميناء رجائي قد يكون ناتجًا عن سوء التعامل مع وقود صلب مخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية. وأشارت الشركة إلى أن الميناء كان قد استقبل شحنة من مادة كيميائية تستخدم في وقود الصواريخ خلال شهر آذار الماضي.

وكشفت ان "الوقود الذي وصل لميناء رجائي جزء من شحنة بيركلورات الأمونيوم تلقتها ايران من الصين".