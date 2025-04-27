شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب سعداوي راغب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، خلو مقعد النائب سعداوي راغب ضيف الله، الذى وافته المنية قبل أيام.

وأخطر وزير الداخلية، رئيس المجلس بوفاة النائب، وتأتي رسائل وزير الداخلية إلى رئيس مجلس النواب تطبيقًا لنص المادة 392 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه".

ونعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قائلا: "يعز عليا أن انعى النائب سعداوي راغب، الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية بعد تاريخ مشرف من العمل البرلماني".

ووقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة حدادًا على النائب الراحل، كما ألقى عدد من الأعضاء كلمات تأبين.

ونعى النائب رزق راغب ضيف الله، النائب سعداوي راغب: قائلا:" يعز عليا ان انعى اخى ، الذى تعلمت منه الكثير، وكان سباقا فى عمل الخير، وكان دائما يراعى الله فى كل تحركاته ".

ونعى النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وط، النائب قائلا:" فقدنا قيمة كبيرة، قيمة سياسية وطنية خالصة، نفتقد نائب تعتز به مصر، ادى أداء جيدا، اسأل الله ان يسكنه فسيح جناته".

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس قائلا:" كان زميلا شهد له البرلمان المصري، نائب صاحب كفاءة عالية، وله بصمة جيدة تحت القبة، وكان له دور واضح للجميع، وله بصمة قوية فى العمل البرلمانى".

ونعت النائبة آيات الحداد، قائلة:" فقدنا نائب محترم وافتقده سكان محافظة الأسكندرية على وجه الخصوص، نائب كان يتمتع بكفاءة عالية".

وقال مستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن النائب كان برلمانى خبير قريب من الجميع لديه سنوات عديدة من الخدمة البرلمانية المشرفة، له علاقات متميزة، خدوم، متابعا:" اتقدم باسم الحكومة بأخلص التعازي".