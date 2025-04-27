شكرا لقرائتكم خبر عن النواب: تحرير سيناء رمز للصمود وتجسيد لقوة الإرادة المصرية فى حماية أرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس في بداية الجلسة العامة اليوم، نيابة عن المستشار الدكتور حنفى جبالى، التهنئة بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء للشعب المصرى والقيادة السياسية، قائلا: "احتفلت مصر يوم الجمعة الماضى بذكرى غالية وعزيزة علينــا جميعاً، وهـــى ذكـــرى تحريــر أرض سينـاء الحبيبــة، تلك البقعة الغاليـــة التى كانــــت موطناً للديانـــات السماويـــة، ومهداً للكثير من الحضارات القديمة".

وتابع: "هى مناسبة وطنية تحــرص مصـــر علــى الاحتفـــال بهـــا فى كل عام لنعبر فيها جميعاً عن فخرنا واعتزازنا بتضحيــــات أبطالنا وشهدائنا من أبناء القوات المسلحة، فتحرير سيناء هو رمز للصمود والانتصار العظيم، وتجسيد لقوة الإرادة المصـريـة فى حماية أرضها، وصون كرامتها.

وأضاف: "كما نجدد العهد فى هذا اليوم أيضاً لشهدائنا الأبطال على التزامنا بمواصلة جهود البناء والتنمية للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر، مستلهمين من روحهم الـوطنيــة العـــزيمـــة والإصـــرار علــــى الوصــول بمصــــر إلى المكانة التى تليق بها بين دول العالم تحت قيادة السيد الــــ رئيس عــبــد الــفـــتــاح السيســـى، رئيس الجمهورية.