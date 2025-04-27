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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الميناء في إيران

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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الميناء في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وجرح 800 شخص في حصيلة جديدة أوردها التلفزيون الرسمي الأحد، لانفجار أكبر مرفأ تجاري في إيران السبت.
وأوضح مراسل التلفزيون الرسمي في المكان "تمت السيطرة على الحريق لكن لم يخمد بعد" فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.
 وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 14 شخصاً على الأقلّ و750 جريحا، وفق  ما أعلن وزير الداخليّة الأحد.
وقال الوزير اسكندر مومني عبر تلغرام "14 قتيلا و750 جريحا حتى الآن في انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس". وكان قد سُجّل في حصيلة سابقة مقتل ثمانية أشخاص.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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