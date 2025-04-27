شكرا لقرائتكم خبر عن استهدف الجالية الفلبينية.. قتلى في حادث دهس خلال مهرجان بكندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل عدة أشخاص بعدما اقتحم سائق بسيارته حشدا في مهرجان شعبي في فانكوفرغرب كندا، على ما ذكرت الشرطة المحلية، فيما تم القبض على السائق.ووقع الحادث عندما كان أفراد من الجالية الفيليبينية مجتمعين احتفالا بعيد لابو لابو، على ما كتب رئيس بلدية فانكوفر كين سيم عبر منصة إكس، ويحيي هذا المهرجان ذكرى زعيم فيليبيني مناهض للاستعمار من القرن السادس عشر.وكتب رئيس البلدية أيضا "نتعاطف مع كل المتضررين ومع الجالية الفيليبينية في فانكوفر خلال هذه الفترة العصيبة جدا".وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعيد الساعة 20,00 من مساء السبت بالتوقيت المحلي، في حي سانست أون فرايزر في المدينة الواقعة في غرب البلاد.