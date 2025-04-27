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18 قتيلًا و750 مصابًا في انفجار ميناء إيران

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د ب أ- طهران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الضخم المرتبط بشحنة مواد كيماوية يتم استخدمها لتصنيع الصواريخ في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران إلى 18 قتيلا و 750 مصابا.
وقامت المروحيات والطائرات برش المياه على الحريق المستعر خلال الليل حتى صباح اليوم الأحد في الميناء.

فتح تحقيق

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي بينما تجري إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الانفجار، ولا سيما سبب الانفجار والعدد الدقيق للضحايا، بمجرد الانتهاء من التحقيق، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.
ويقع ميناء الشهيد رجائي، بالقرب من مدينة بندر عباس الرئيسية، في إحدى المناطق الاقتصادية المهمة في إيران، حيث يجري تداول أكثر من ثلث التجارة البحرية للبلاد.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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