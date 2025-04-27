قبيسي: الحكومة غير مستعجلة بإعادة إعمار الجنوب وتنتظر المواقف الخارجية التي تسمح لها بالتحرك

أكد النائب هاني قبيسي خلال الاحتفال التكريمي لفرق المسعفين المتطوعين في الدفاع المدني في الكشافة في مدينة النبطية، أن الحكومة اللبنانية غير مستعجلة بإعادة إعمار الجنوب، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة تقدم بسحب اقتراح قانون معجل مكرر وتأجيله على أمل أن تدرس الحكومة مشروعًا جديدًا لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين جراء الحرب. وأضاف قبيسي أن الحكومة تتأنى وتنتظر القرارات والمواقف الخارجية التي تسمح لها بالتحرك، مما يشعر أهل الجنوب بأنهم متروكون من الدولة وبعيدين عن اهتمامها، معتبرًا أن هذه السياسات تذكر بالسياسات السابقة التي كانت تؤمن بأن قوة لبنان في ضعفه.

وأشار قبيسي إلى أن أهل الجنوب يستحقون أن تكون الحكومة إلى جانبهم في هذه المرحلة، وأكد أن الدولة تركت الجنوب دون حماية، مذكرًا بأن قوة لبنان تكمن في دماء الشهداء والجرحى، وأن التضحيات التي قدمت على مساحة الجنوب هي أساس المجد والعزة والكرامة.