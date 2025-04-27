أ.ب عن شركة أمبري الأمنية: حريق رجائي قد يكون سببه سوء التعامل مع وقود صلب مخصص للاستخدام بالصواريخ الباليستية

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شركة أمبري الأمنية قولها إن حريق ميناء رجائي قد يكون ناتجًا عن سوء التعامل مع وقود صلب مخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية. وأشارت الشركة إلى أن الميناء كان قد استقبل شحنة من مادة كيميائية تستخدم في وقود الصواريخ خلال شهر آذار الماضي.

وكشفت ان "الوقود الذي وصل لميناء رجائي جزء من شحنة بيركلورات الأمونيوم تلقتها ايران من الصين".