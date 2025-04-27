شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يصنعون الأكاذيب لاستهداف استقرار الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم ربيع، الباحث والقيادي الإخواني السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب كوسيلة رئيسية لضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

وأكد ربيع في تصريح لليوم السابع أن الإخوان يملكون لجانًا إلكترونية مدربة على فبركة الأخبار واختلاق الأزمات، بهدف خلق حالة من الفوضى والإحباط داخل المجتمع.

وأوضح أن الجماعة تستغل الأزمات العالمية والإقليمية، وتربطها زورًا بسياسات الحكومة المصرية، متجاهلين الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه الأزمات.

وأضاف أن الإخوان لا يملكون مشروعًا وطنيًا حقيقيًا، بل يعيشون فقط على إشعال الحرائق بين صفوف الشعب.

وأشار إلى أهمية وعي المواطنين وعدم الانسياق خلف الأخبار الكاذبة، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة وعدم المشاركة في تداول الشائعات، كما شدد على أن وعي الشعب هو الحائط المنيع الذي تتحطم عليه مؤامرات الجماعة الإرهابية.