تحقيق الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة زيكيم: مقتل 5 قادة ووصول التعزيزات بعد ساعات من الاقتحام

كشف تحقيق الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الاول عن تفاصيل تتعلق بالهجوم على قاعدة زيكيم العسكرية. ووفقًا للتحقيقات التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أسفر الهجوم عن مقتل خمسة قادة وحدات وجندي في القاعدة. كما أظهرت التحقيقات أن التعزيزات العسكرية لم تصل إلى القاعدة إلا بعد ساعات من اقتحامها من قبل المسلحين الفلسطينيين، الذين استخدموا سيارة تابعة للواء غولاني بعد هروب الجنود منها.

وفي السياق ذاته، أفاد التحقيق بأن جنود لواء غولاني في زيكيم كانوا يعانون من أوضاع نفسية صعبة ومعقدة خلال الهجوم، مما أثر على قدرتهم على التصدي للاقتحام. كما تم الكشف عن أن قائد القاعدة لم يصل إليها أثناء الهجوم، وبقي في ملجأ محصن بمنزله مع أفراد عائلته، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".