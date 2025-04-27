مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزجان الإيرانية: حريق ميناء رجائي تحت السيطرة وعمليات الإطفاء مستمرة

أعلن مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان الإيرانية، وفقًا لوكالة تسنيم، أن حريق ميناء رجائي بات تحت السيطرة مع استمرار عمليات الإطفاء، مشيرًا إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 18 قتيلاً و800 مصاب.

ويأتي هذا التطور بعدما شهد ميناء رجائي في جنوب إيران انفجارًا كبيرًا، أدى إلى اندلاع حريق واسع استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الإطفاء والطوارئ.