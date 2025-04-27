أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع "تنفيذ القوة الصاروخية عملية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب جنوبي فلسطين المحتلة"، موضحًا أن العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي وحققت هدفها بنجاح. وأكد سريع أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر سريع: استهدفنا قاعدة نيفاتيم الاسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي والعملية حققت هدفها بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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