أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي البحر الميت ووادي عربا، وذلك في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تلك المناطق.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض الصاروخ الذي كان موجهاً نحو مناطق البحر الميت ووادي عربا، مؤكداً عدم وقوع أضرار أو إصابات. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أوامر صدرت للمواطنين في بلدات بمحيط البحر الميت ووادي عربا بالتزام الملاجئ لمدة عشر دقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف الإسرائيلي: لم نسجل أي إصابات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار بمنطقتي البحر الميت ووادي عربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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