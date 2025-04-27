أكد مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، إن الولايات المتحدة يجب ألا تدفع لاستخدام قناة قامت بشقها، مؤكدًا أن بلاده ليس عليها أن تدفع رسومًا لمرور سفنها في قناة تدافع عنها.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة ليس عليها أن تدفع رسوما لمرور سفنها في قناة تدافع عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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